Wundertüte, Rollentausch und die Frage nach dem Trennungsschmerz: Motor Meerane vor dem Start der Hockey-Regionalliga

Die Männer- und die Frauenmannschaft des Vereins haben zum Auftakt am Sonntag jeweils Heimrecht. Wie die Vorbereitung lief und welche Ziele die Teams haben – oder auch nicht.

Mit dem Blick aus dem Fenster auf teilweise schneebedeckte Straßen in dieser Woche sowie Temperaturen um den Gefrierpunkt sind die Hockeyspielerinnen und -spieler des SV Motor Meerane heilfroh, dass bei ihnen nun die Hallensaison ansteht. „Das ist der einzige Grund, weshalb ich mit Hockey angefangen habe, damit ich mir das nicht antun muss, bei...