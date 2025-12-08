Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Je 32-mal mussten die beiden Torhüter beim Zwickauer Auswärtsspiel in Leipzig den Ball aus dem Netz holen.
Je 32-mal mussten die beiden Torhüter beim Zwickauer Auswärtsspiel in Leipzig den Ball aus dem Netz holen. Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Je 32-mal mussten die beiden Torhüter beim Zwickauer Auswärtsspiel in Leipzig den Ball aus dem Netz holen.
Je 32-mal mussten die beiden Torhüter beim Zwickauer Auswärtsspiel in Leipzig den Ball aus dem Netz holen. Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Zwickau
ZHC Grubenlampe: Gemischte Gefühle bei Zwickauer Handballern nach torreichem Unentschieden in Leipzig
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Oberliga-Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine klare Führung verspielt. Dennoch konnte sie auch auswärts über weite Strecken den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen.

Der ZHC Grubenlampe hat sich in der Handball-Oberliga Sachsen am Sonntagnachmittag bei der SG LVB Leipzig einen wichtigen Punkt erkämpft und Platz 5 verteidigt. In einem torreichen Spiel stand es am Ende 32:32. Nach der ersten Halbzeit führten die Zwickauer noch mit 20:17. Weitere Zwischenstände waren 27:18 (40.) und 30:25 (50.) für den ZHC....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe zieht in Dresden nach der Pause davon
Der ZHC Grubenlampe hat sich mit seinem Sieg in Dresden auf Platz 5 der Tabelle der Handball-Oberliga verbessert.
Die Zwickauer Männer haben am Samstag eines ihrer besseren Auswärtsspiele abgeliefert. Der Trainer hob drei Spieler besonders hervor und gab auch zwei A-Jugendlichen Einsatzzeiten.
Reiner Thümmler
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
06:00 Uhr
2 min.
„Das war unser bestes Spiel der Saison“: Wie der ZHC Grubenlampe den eigenen Trainer begeisterte
ZHC-Trainer Alexandru-Marius Musteata hatte am Samstag nicht viel am Spiel seiner Mannschaft auszusetzen.
Die Oberliga-Handballer aus Zwickau haben Cunewalde mit zehn Toren Unterschied besiegt. Nach ausgeglichenem Beginn überzeugte das Team sowohl in der Abwehr als auch im Angriff.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel