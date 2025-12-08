ZHC Grubenlampe: Gemischte Gefühle bei Zwickauer Handballern nach torreichem Unentschieden in Leipzig

Die Oberliga-Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine klare Führung verspielt. Dennoch konnte sie auch auswärts über weite Strecken den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen.

Der ZHC Grubenlampe hat sich in der Handball-Oberliga Sachsen am Sonntagnachmittag bei der SG LVB Leipzig einen wichtigen Punkt erkämpft und Platz 5 verteidigt. In einem torreichen Spiel stand es am Ende 32:32. Nach der ersten Halbzeit führten die Zwickauer noch mit 20:17. Weitere Zwischenstände waren 27:18 (40.) und 30:25 (50.) für den ZHC.... Der ZHC Grubenlampe hat sich in der Handball-Oberliga Sachsen am Sonntagnachmittag bei der SG LVB Leipzig einen wichtigen Punkt erkämpft und Platz 5 verteidigt. In einem torreichen Spiel stand es am Ende 32:32. Nach der ersten Halbzeit führten die Zwickauer noch mit 20:17. Weitere Zwischenstände waren 27:18 (40.) und 30:25 (50.) für den ZHC....