Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
David Tuinea war beim 20:20 gegen Hoyerswerda vierfacher Torschütze für den ZHC Grubenlampe.
David Tuinea war beim 20:20 gegen Hoyerswerda vierfacher Torschütze für den ZHC Grubenlampe. Bild: Ralf Wendland
David Tuinea war beim 20:20 gegen Hoyerswerda vierfacher Torschütze für den ZHC Grubenlampe.
David Tuinea war beim 20:20 gegen Hoyerswerda vierfacher Torschütze für den ZHC Grubenlampe. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
ZHC Grubenlampe: Gemischte Gefühle nach spätem Ausgleich in der Handball-Oberliga
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwickau hatte gegen Vizemeister Hoyerswerda eigentlich genug Chancen für einen Sieg. In der Schlussphase rannte das Team aber einem Rückstand hinterher. Am Ende hieß es 20:20.

Das Nachholspiel der Handball-Oberliga Sachsen zwischen dem ZHC Grubenlampe und dem amtierenden Vizemeister LHV Hoyerswerda war am Samstagabend nichts für schwache Nerven. Neun Sekunden vor der Schlusssirene gelang dem 35-jährigen Denys Isanchuk der Ausgleichstreffer für Zwickau zum 20:20 (10:9)-Unentschieden. „Unsere Mannschaft hat gut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
29.09.2025
2 min.
ZHC Grubenlampe: Für den ersten Saisonsieg geht sogar der Präsident mit auf Torejagd
Die Handballer des ZHC Grubenlampe kamen im dritten Saisonspiel zum ersten Sieg.
Die Zwickauer Oberliga-Handballer haben am Samstag mit dem 26:23 in Görlitz zwei ganz wichtige Punkte geholt. Dabei hatte der Verein nur eine Rumpfmannschaft zur Verfügung.
Reiner Thümmler
15.09.2025
2 min.
Handball: ZHC Grubenlampe startet mit Personalsorgen und Niederlage in die Saison
Der ZHC Grubenlampe hat sein Auftaktspiel in der Handball-Oberliga verloren.
Zum Auftakt war für das Team aus Zwickau beim Aufsteiger in Zwönitz nichts zu holen. Das lag unter anderen an den fehlenden Wechseloptionen.
Reiner Thümmler
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel