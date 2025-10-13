ZHC Grubenlampe: Gemischte Gefühle nach spätem Ausgleich in der Handball-Oberliga

Zwickau
Zwickau hatte gegen Vizemeister Hoyerswerda eigentlich genug Chancen für einen Sieg. In der Schlussphase rannte das Team aber einem Rückstand hinterher. Am Ende hieß es 20:20.
Das Nachholspiel der Handball-Oberliga Sachsen zwischen dem ZHC Grubenlampe und dem amtierenden Vizemeister LHV Hoyerswerda war am Samstagabend nichts für schwache Nerven. Neun Sekunden vor der Schlusssirene gelang dem 35-jährigen Denys Isanchuk der Ausgleichstreffer für Zwickau zum 20:20 (10:9)-Unentschieden. „Unsere Mannschaft hat gut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.