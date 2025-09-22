Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Furak Robert Catalin und seine ZHC-Teamkameraden stehen nach zwei Saisonspielen noch ohne Punktgewinn da.
Furak Robert Catalin und seine ZHC-Teamkameraden stehen nach zwei Saisonspielen noch ohne Punktgewinn da. Bild: Ralf Wendland
Furak Robert Catalin und seine ZHC-Teamkameraden stehen nach zwei Saisonspielen noch ohne Punktgewinn da.
Furak Robert Catalin und seine ZHC-Teamkameraden stehen nach zwei Saisonspielen noch ohne Punktgewinn da. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
ZHC Grubenlampe hadert nach Heimniederlage gegen EHV Aue II: „Das war von uns zu wenig“
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zwickauer Oberliga-Handballer haben am Samstag vor allem in der ersten Halbzeit enttäuscht. Der Trainer ärgerte sich insbesondere über die schlechte Chancenverwertung.

Der ZHC Grubenlampe hatte in seinem ersten Heimspiel der Oberliga-Saison am Samstag große Schwierigkeiten mit der jungen und angriffsorientiert spielenden Nachwuchsmannschaft des EHV Aue II. Die Zwickauer Handballer führten zwar in der Anfangsphase dreimal. Danach bestimmten aber die Erzgebirger das Geschehen in der Sporthalle Neuplanitz. Über...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
2 min.
Handball: ZHC Grubenlampe startet mit Personalsorgen und Niederlage in die Saison
Der ZHC Grubenlampe hat sein Auftaktspiel in der Handball-Oberliga verloren.
Zum Auftakt war für das Team aus Zwickau beim Aufsteiger in Zwönitz nichts zu holen. Das lag unter anderen an den fehlenden Wechseloptionen.
Reiner Thümmler
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
11.09.2025
3 min.
Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe startet mit Verspätung und mit Fragezeichen in die Saison
Das ZHC-Aufgebot für die Saison 2025/26. Hinten von links: Mannschaftsleiter Lutz Oder, Marek Monczka, Kristian Galia, Dmitrij Dyck, Kyrylo Bystrov, TRainer Alex Marius Musteata. Vorn von links: Angel Saiz Hernandez, Vasyl Havryliuk (nicht mehr im Team), Alexander Raupach, Vincent Hupfer, Martin Vala, Denys Isanchuk. Nicht im Bild: Thomas Heidrich, Mohamed Elharagwy, David-Adrian Tuinea, Furak Robert Catalin.
Mit dem Spiel in Zwönitz greift der Tabellensiebente der Vorsaison am Samstag als letzte Mannschaft ins Geschehen ein. Dann wird es erste Antworten geben, was die Ergebnisse der Testspiele wert sind.
Reiner Thümmler
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel