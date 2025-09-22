ZHC Grubenlampe hadert nach Heimniederlage gegen EHV Aue II: „Das war von uns zu wenig“

Zwickau
Die Zwickauer Oberliga-Handballer haben am Samstag vor allem in der ersten Halbzeit enttäuscht. Der Trainer ärgerte sich insbesondere über die schlechte Chancenverwertung.
Der ZHC Grubenlampe hatte in seinem ersten Heimspiel der Oberliga-Saison am Samstag große Schwierigkeiten mit der jungen und angriffsorientiert spielenden Nachwuchsmannschaft des EHV Aue II. Die Zwickauer Handballer führten zwar in der Anfangsphase dreimal. Danach bestimmten aber die Erzgebirger das Geschehen in der Sporthalle Neuplanitz. Über...
