In der sächsischen Handball-Oberliga steht am Wochenende der 15. Spieltag auf dem Plan.
Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
In der sächsischen Handball-Oberliga steht am Wochenende der 15. Spieltag auf dem Plan.
In der sächsischen Handball-Oberliga steht am Wochenende der 15. Spieltag auf dem Plan. Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Zwickau
ZHC Grubenlampe: Hält der Aufwärtstrend auch gegen den Tabellenletzten?
Von Monty Gräßler
Die Zwickauer Oberliga-Handballer wollen den Schwung vom jüngsten Auswärtssieg in Aue mitnehmen. Görlitz konnte schon im Hinspiel besiegt werden.

Der ZHC Grubenlampe steht in der Handball-Oberliga Sachsen der Männer vor einer lösbaren Aufgabe. Die Mannschaft ist am Samstag, 17 Uhr, in der Sporthalle Neuplanitz Gastgeber für den Tabellenletzten SV Koweg Görlitz. Die Zwickauer hatten im Herbst das Hinspiel bereits 26:23 gewonnen und wollen eine Woche nach dem Derby-Erfolg beim EHV Aue II...
