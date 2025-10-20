ZHC Grubenlampe: So gelang im Sachsenpokal der Handballer die Revanche gegen den EHV Aue II

Zwickau
Die Oberliga-Mannschaft aus Zwickau präsentierte sich am Samstag deutlich besser als vor vier Wochen im Punktspiel. Der Sieg nach einer spannenden Schlussphase war deshalb nicht unverdient.
Der ZHC Grubenlampe hat die zweite Runde im Handball-Sachsenpokal erreicht. Die Zwickauer bezwangen den EHV Aue II am Samstag knapp mit 31:29 (12:12) und revanchierten sich für die 25:29-Punktspielniederlage in der Oberliga. Gegenüber dem Punktspiel präsentierte sich der ZHC in einer wesentlich stärkeren Verfassung. Bereits in der ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.