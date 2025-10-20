Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe um Trainer Alex Musteata (Mitte) sind in die zweite Sachsenpokalrunde eingezogen. Bild: Ralf Wendland
Die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe um Trainer Alex Musteata (Mitte) sind in die zweite Sachsenpokalrunde eingezogen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
ZHC Grubenlampe: So gelang im Sachsenpokal der Handballer die Revanche gegen den EHV Aue II
Von Reiner Thümmler
Die Oberliga-Mannschaft aus Zwickau präsentierte sich am Samstag deutlich besser als vor vier Wochen im Punktspiel. Der Sieg nach einer spannenden Schlussphase war deshalb nicht unverdient.

Der ZHC Grubenlampe hat die zweite Runde im Handball-Sachsenpokal erreicht. Die Zwickauer bezwangen den EHV Aue II am Samstag knapp mit 31:29 (12:12) und revanchierten sich für die 25:29-Punktspielniederlage in der Oberliga. Gegenüber dem Punktspiel präsentierte sich der ZHC in einer wesentlich stärkeren Verfassung. Bereits in der ersten...
Das könnte Sie auch interessieren
12:51 Uhr
3 min.
ZHC Grubenlampe: Gemischte Gefühle nach spätem Ausgleich in der Handball-Oberliga
David Tuinea war beim 20:20 gegen Hoyerswerda vierfacher Torschütze für den ZHC Grubenlampe.
Zwickau hatte gegen Vizemeister Hoyerswerda eigentlich genug Chancen für einen Sieg. In der Schlussphase rannte das Team aber einem Rückstand hinterher. Am Ende hieß es 20:20.
Reiner Thümmler
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
15.09.2025
2 min.
Handball: ZHC Grubenlampe startet mit Personalsorgen und Niederlage in die Saison
Der ZHC Grubenlampe hat sein Auftaktspiel in der Handball-Oberliga verloren.
Zum Auftakt war für das Team aus Zwickau beim Aufsteiger in Zwönitz nichts zu holen. Das lag unter anderen an den fehlenden Wechseloptionen.
Reiner Thümmler
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel