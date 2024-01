ZHC II bleibt in der Erfolgsspur

Der ZHC Grubenlampe II hat in der Handball-Bezirksliga der Männer seinen Aufwärtstrend bestätigt und am Samstagabend sein Heimspiel gegen Fortschritt Mittweida klar mit 36:29 (19:16) gewonnen. "Es war vor allem im Angriff ein gutes Spiel von uns, denn es haben viele hervorragend herausgespielte Chancen zum am Ende auch verdienten...