Zu harmlos: Blau-Gelb Mülsen wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Landesklasse

Zwickau
Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den BSC Freiberg haderte der Trainer mit der Chancenverwertung. Mit der schwächsten Offensive der Liga rutscht die Mannschaft auf den vorletzten Platz ab.
Sven Döhler sah das Unheil für seine Mannschaft am Sonntag gewissermaßen kommen. „Wir schaffen keine Entlastung mehr“, rief der Trainer des SV Blau-Gelb Mülsen nach einer knappen Stunde über den Platz. Zwei Minuten später erzielte der BSC Freiberg das Tor des Tages zum 1:0-Auswärtssieg in der Fußball-Landesklasse. Nach einem langen...
