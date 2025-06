Zum großen Sportplatzjubiläum: Der FSV Zwickau läuft mit zwei Teams beim SV 1861 Kirchberg auf

Die Regionalliga-Kicker machen bei ihrer Testspiel-Tour am Samstag zum dritten Mal direkt vor der Haustür Station. Bekannte Gesichter werden aber auch schon am Freitagabend auflaufen.

Für die Regionalliga-Fußballer des FSV Zwickau geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem 10:0-Erfolg am Mittwochabend beim Ebersbrunner SV stehen am Freitag, 18.30 Uhr beim SV Naunhof (Landkreis Leipzig) und am Samstag, 15 Uhr beim SV 1861 Kirchberg die Vorbereitungsspiele Nummer 4 und 5 innerhalb von gerade mal acht Tagen auf dem Programm. In...