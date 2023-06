Zwei Siege in Moritzburg

Mit zwei Altersklassensiegen sind die Starter des SV Zwickau 04 vom 21. Schlosstriathlon aus Moritzburg zurückgekehrt. Auf der Sprint-Distanz von 750 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen erwiesen sich Janik Brenneisen in 1:11:09 h und Sylvia Münch in 1:20:59 h als Schnellste in ihren Kategorien. Dazu kamen Platz 2 von Sandra Lötzsch...