Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lange sah es so aus, als wäre das 1:0 für Lichtenstein von Max Gehrmann (rechts) das Tor des Tages. Doch dann kam es doch noch anders.
Lange sah es so aus, als wäre das 1:0 für Lichtenstein von Max Gehrmann (rechts) das Tor des Tages. Doch dann kam es doch noch anders. Bild: Markus Pfeifer
Lange sah es so aus, als wäre das 1:0 für Lichtenstein von Max Gehrmann (rechts) das Tor des Tages. Doch dann kam es doch noch anders.
Lange sah es so aus, als wäre das 1:0 für Lichtenstein von Max Gehrmann (rechts) das Tor des Tages. Doch dann kam es doch noch anders. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Zwei Vollblut-Stürmer machen im Derby zwischen Lichtenstein und Oberlungwitz die Tore
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein strammer Schuss ins lange Ecke sah in der Fußball-Landesklasse lange wie der Siegtreffer aus. Doch beim 1:1 sollte am Ende der „Torriecher“ eines 39-Jährigen auch noch zum Tragen kommen.

Dass es kein Torfestival wie im Juni werden würde, als Fortschritt Lichtenstein zum Ende der Vorsaison 4:2 gegen Oberlungwitz gewonnen hatte, wurde am Sonntag schon in der ersten Hälfte deutlich. Allzu chancenreich war da die Partie vor offiziell 143 Zuschauern nicht. Für die Gäste ergab sich eine gute Gelegenheit, als Ilirjan Tavani frei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
25.08.2025
2 min.
Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Fortschritt Lichtenstein ist bereit fürs Derby gegen Oberlungwitz
Nach dem Heimsieg gegen Mülsen, bei dem dieses Foto entstand, konnten die Lichtensteiner Fußballer jetzt auch auswärts jubeln.
Beim 2:0-Auswärtserfolg in der Fußball-Landesklasse war am Sonntag Geduld gefragt. In der Schlussphase des Spiels bei Eiche Reichenbrand sorgte der Kapitän für die Entscheidung.
Markus Pfeifer
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
07.08.2025
4 min.
Fußball-Landesklasse: Setzt Fortschritt Lichtenstein seine gute Rückrunde in der neuen Saison fort?
Max Gehrmann (r.) war mit 16 Treffern vergangene Saison bester Torschütze bei Fortschritt Lichtenstein. Auch in der neuen Spielzeit soll er zu den Stützen des Teams zählen.
Die neue Spielzeit beginnt für die Westsachsen direkt mit einem Derby. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die Vorbereitung sowie Stärken und Schwächen des Kaders.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel