Zwei Vollblut-Stürmer machen im Derby zwischen Lichtenstein und Oberlungwitz die Tore

Ein strammer Schuss ins lange Ecke sah in der Fußball-Landesklasse lange wie der Siegtreffer aus. Doch beim 1:1 sollte am Ende der „Torriecher“ eines 39-Jährigen auch noch zum Tragen kommen.

Dass es kein Torfestival wie im Juni werden würde, als Fortschritt Lichtenstein zum Ende der Vorsaison 4:2 gegen Oberlungwitz gewonnen hatte, wurde am Sonntag schon in der ersten Hälfte deutlich. Allzu chancenreich war da die Partie vor offiziell 143 Zuschauern nicht. Für die Gäste ergab sich eine gute Gelegenheit, als Ilirjan Tavani frei... Dass es kein Torfestival wie im Juni werden würde, als Fortschritt Lichtenstein zum Ende der Vorsaison 4:2 gegen Oberlungwitz gewonnen hatte, wurde am Sonntag schon in der ersten Hälfte deutlich. Allzu chancenreich war da die Partie vor offiziell 143 Zuschauern nicht. Für die Gäste ergab sich eine gute Gelegenheit, als Ilirjan Tavani frei...