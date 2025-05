Zwickau erlebt Final Four im Floorball: Welche Parallelen und welche Unterschiede es zum Eishockey gibt

Die vier besten deutschen Frauen- und Männerteams kämpfen am Wochenende in der Stadthalle um die Pokale. Dort wird auch Linus Baumgärtel mitfiebern, der Eishockey und Floorball spielt.

Das Final Four im Floorball an diesem Wochenende in der Stadthalle in Zwickau wird garantiert auch viele eishockeybegeisterte Besucher anlocken. Der Grund: Es gibt – mit Ausnahme des Untergrundes – etliche Ähnlichkeiten. Darüber spricht Linus Baumgärtel, der schon Erfahrungen in beiden Sportarten gesammelt hat: Eishockey bei der SG...