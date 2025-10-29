Zwickau erwartet 300 Teilnehmer zur Crosslauf-Regionalmeisterschaft

Zum zehnten Mal geht es am Sonntag beim Halden-Crosslauf im Terrain rund um das Westsachsenstadion um die besten Zeiten. Kurzfristige Anmeldungen sind am Wettkampftag noch möglich.

Der SV Vorwärts Zwickau ist an diesem Sonntag Ausrichter der offenen Regionalmeisterschaften im Crosslauf. So wird das Terrain rund um das Westsachsenstadion im Rahmen des zehnten Zwickauer Halden-Crosslaufes Schauplatz der Meisterschaftsrennen sein. „Uns liegen aktuell um die 300 Anmeldungen vor", sagte Organisationschef Dietmar Hallbauer...