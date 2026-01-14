MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der DFC Westsachsen ist Gastgeber für vier Hallenturniere.
Der DFC Westsachsen ist Gastgeber für vier Hallenturniere. Bild: Symbolbild: Bomb Beckman - stock.adobe.com
Der DFC Westsachsen ist Gastgeber für vier Hallenturniere.
Der DFC Westsachsen ist Gastgeber für vier Hallenturniere. Bild: Symbolbild: Bomb Beckman - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickau ist am Wochenende das Mekka des sächsischen Frauen-Fußballs
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleich vier Vorrunden der Hallen-Landesmeisterschaft richtet der DFC Westsachsen aus. Die Frauen gehen dabei als Titelverteidiger ins Rennen.

Die Sporthalle des Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasium ist am Wochenende fest in der Hand der sächsischen Fußballerinnen. Am Samstag und Sonntag richtet der DFC Westsachsen Zwickau gleich vier Vorrundenturniere der Hallen-Landesmeisterschaft auf. Neben den Turnieren der D-, B- und C-Juniorinnen liegt der Fokus der Gastgeberinnen vor allem auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
04.11.2025
2 min.
Zwickauer DFC-Fußballerinnen lassen in Leipzig nichts anbrennen
Einen klaren 3:0-Erfolg feierten die Fußballerinnen des DFC Westsachsen am Sonntag.
Zum dritten Mal in Folge stand das Team aus Westsachsen am Wochenende einer Mannschaft aus der Messestadt gegenüber. Die Sache auf dem Rasen wurde dabei zur einseitigen Angelegenheit.
Jürgen Zeug
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
03.12.2025
4 min.
Für den Frauenfußball der Region: Was sich der FSV Zwickau und der DFC Westsachsen von ihrer Kooperation versprechen
Das Foto mit Verantwortlichen sowie Spielerinnen und Spielern hat Symbolcharakter: Der FSV Zwickau und der DFC Westsachsen Zwickau wollen künftig ihre Kräfte bündeln.
Beiden Vereinen geht es bei der nunmehr auch offiziell vereinbarten Zusammenarbeit um die Stärkung des Fußball-Standortes Zwickau. Wie die ersten Maßnahmen aussehen und wohin der Weg führen könnte.
Monty Gräßler
Mehr Artikel