Zwickau: Wer sich über die Sportförderpreise der Deutschen Olympischen Gesellschaft freuen durfte

Die Auszeichnung erfolgte in drei Kategorien. Sie ging an einen außergewöhnlichen Leichtathleten, einen langjährigen Vereinsvorsitzenden und an eine rührige Sportgemeinschaft.

Beim 5. Kreissporttag in den Räumen der Sparkasse Zwickau ist vor wenigen Tagen nicht nur das neue Präsidium des Kreissportbundes Zwickau gewählt worden. Die Veranstaltung bot auch einen guten Rahmen, um die Sportförderpreise der Stadtgruppe Zwickau der Deutschen Olympischen Gesellschaft für 2024 zu vergeben. Damit werden seit Jahren...