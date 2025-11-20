Zwickauer Bobpilot träumt noch immer vom Weltcup: Warum Maximilian Illmann trotz vieler Rückschläge zuversichtlich bleibt

2024 feierte Maximilian Illmann als doppelter Junioren-Weltmeister seinen größten Erfolg. Bei den Männern wartet der 27-Jährige seitdem auf den Durchbruch. Warum für ihn schon jetzt der nächste Sommer im Fokus steht.

Die neue Saison, sie war für Bobfahrer Maximilian Illmann eigentlich schon vorbei, noch lange bevor sie in diesen Tagen so richtig beginnt. Bereits im Frühjahr wusste der gebürtige Zwickauer, der einst als Rodler beim ESV Lok den Weg in den Eiskanal fand und seit vielen Jahren in Chemnitz zu Hause ist, dass er weiter zum Warten verdammt ist mit...