Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Bobpilot träumt noch immer vom Weltcup: Warum Maximilian Illmann trotz vieler Rückschläge zuversichtlich bleibt

Bobpilot Maximilian Illmann lässt sich seine Zuversicht, die er auch auf seinem Teamtransporter zeigt, nur selten nehmen.
Bobpilot Maximilian Illmann lässt sich seine Zuversicht, die er auch auf seinem Teamtransporter zeigt, nur selten nehmen. Bild: Anika Zimny
Maximilian Illmann (rechts) wartet als Bobpilot noch auf den endgütigen Durchbruch bei den Männern.
Maximilian Illmann (rechts) wartet als Bobpilot noch auf den endgütigen Durchbruch bei den Männern. Bild: IMAGO/Eibner
Maximilian Illmann (links) sieht Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich (rechts) als absolutes Vorbild. Gleichzeitig macht es dessen Dominanz der vergangenen Jahre nachrückenden Piloten wie Illmann und Alexander Czudaj (Mitte) schwer, ins Weltcupteam aufzusteigen.
Maximilian Illmann (links) sieht Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich (rechts) als absolutes Vorbild. Gleichzeitig macht es dessen Dominanz der vergangenen Jahre nachrückenden Piloten wie Illmann und Alexander Czudaj (Mitte) schwer, ins Weltcupteam aufzusteigen. Bild: Anika Zimny
Bobpilot Maximilian Illmann lässt sich seine Zuversicht, die er auch auf seinem Teamtransporter zeigt, nur selten nehmen.
Bobpilot Maximilian Illmann lässt sich seine Zuversicht, die er auch auf seinem Teamtransporter zeigt, nur selten nehmen. Bild: Anika Zimny
Maximilian Illmann (rechts) wartet als Bobpilot noch auf den endgütigen Durchbruch bei den Männern.
Maximilian Illmann (rechts) wartet als Bobpilot noch auf den endgütigen Durchbruch bei den Männern. Bild: IMAGO/Eibner
Maximilian Illmann (links) sieht Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich (rechts) als absolutes Vorbild. Gleichzeitig macht es dessen Dominanz der vergangenen Jahre nachrückenden Piloten wie Illmann und Alexander Czudaj (Mitte) schwer, ins Weltcupteam aufzusteigen.
Maximilian Illmann (links) sieht Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich (rechts) als absolutes Vorbild. Gleichzeitig macht es dessen Dominanz der vergangenen Jahre nachrückenden Piloten wie Illmann und Alexander Czudaj (Mitte) schwer, ins Weltcupteam aufzusteigen. Bild: Anika Zimny
Zwickau
Zwickauer Bobpilot träumt noch immer vom Weltcup: Warum Maximilian Illmann trotz vieler Rückschläge zuversichtlich bleibt
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2024 feierte Maximilian Illmann als doppelter Junioren-Weltmeister seinen größten Erfolg. Bei den Männern wartet der 27-Jährige seitdem auf den Durchbruch. Warum für ihn schon jetzt der nächste Sommer im Fokus steht.

Die neue Saison, sie war für Bobfahrer Maximilian Illmann eigentlich schon vorbei, noch lange bevor sie in diesen Tagen so richtig beginnt. Bereits im Frühjahr wusste der gebürtige Zwickauer, der einst als Rodler beim ESV Lok den Weg in den Eiskanal fand und seit vielen Jahren in Chemnitz zu Hause ist, dass er weiter zum Warten verdammt ist mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
21.03.2025
4 min.
Warum ein Zwickauer Bobpilot auf das Karriereende von Weltmeister Francesco Friedrich wartet
Hinter Bobpilot Maximilian Illmann (2. von links) und seinen Anschiebern Felix Dahms, Eric Strauß und Lukas Frytz liegt eine durchaus erfolgreiche Saison im Europacup.
Hinter Maximilian Illmann liegt eine durchaus erfolgreiche Saison im Europacup. Für seine Zukunft an den Lenkseilen und die Chance auf den Weltcup waren die Ergebnisse der Weltmeisterschaft aber wenig förderlich.
Udo Hentschel
16.10.2025
4 min.
Zweier- und Viererbob: Dopingfall kostet Friedrich die Weltcupkugel
Bobpilot Francesco Friedrich (li.) und Simon Wulff Anfang Dezember 2024 beim Weltcup in Altenberg beim Siegerinterview. Danach wurde der Anschieber positiv getestet.
Nun ist es offiziell: Bob-Dominator Francesco Friedrich ist wegen des Dopingfalles seines Anschiebers Simon Wulff beim Zweier-Weltcup in Altenberg nachträglich disqualifiziert worden. Der vierfache Olympiasieger akzeptiert die Entscheidung – und macht zugleich eine Kampfansage.
Thomas Scholze
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel