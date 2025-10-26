Zwickauer Boxer gehen bei der Deutschen Meisterschaft der U 23 gleich dreimal leer aus

Zwickau
Mit kleinen Medaillenhoffnungen war ein Trio des KSSV Zwickau zu den Titelkämpfen nach Schwedt gereist. Am Ende verlief das Turnier aus Sicht des Trainers für gleich zwei Schützlinge sehr unglücklich.
Mit der Leistung seiner Schützlinge bei der Deutschen Meisterschaft der U 23 haderte Trainer Frank Hillmer kaum. Umso mehr beschäftigten den Boxtrainer des KSSV Zwickau beim Turnier in Schwedt die Ereignisse rund um den Ring. Denn das frühe Ausscheiden in Runde 2 von Rezan Boral und Linus Tesch verstand ihr Coach nicht. Ersterer wurde vom...
