Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Photocreo Bednarek - stock.adobe.com

Symbolbild. Bild: Photocreo Bednarek - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickauer Boxer zum Jahresauftakt mit guter Bilanz
Von Frank Hillmer
In Bischofswerda hat sich ein Quartett des KSSV den ersten Kämpfen in diesem Jahr gestellt. Für drei von ihnen reichte es zu Siegen.

Nach fünf Wochen Training haben vier Boxer des KSSV Zwickau ihre ersten Kämpfe in diesem Jahr absolviert. Dazu standen sie in Bischofswerda im Seilquadrat. Bei den Kadetten reichte es für die beiden Zwölfjährigen Alejandro Caicedo (bis 34 kg) und Paiman Khatibi (bis 46 kg) nach sehr guten Leistungen zu Siegen. Arham Soomro musste sich bei den...
