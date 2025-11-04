Zwickauer DFC-Fußballerinnen lassen in Leipzig nichts anbrennen

Zum dritten Mal in Folge stand das Team aus Westsachsen am Wochenende einer Mannschaft aus der Messestadt gegenüber. Die Sache auf dem Rasen wurde dabei zur einseitigen Angelegenheit.

Die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau sind am Sonntag ihrer Favoritenrolle in der Landesliga voll gerecht geworden. Beim Tabellenletzten Roter Stern Leipzig setzten sich die Gäste 3:0 durch und ließen dabei kaum Chancen der Leipzigerinnen zu. In einem kampfbetonten und schweren Spiel auf einem tiefen Rasen hatte Kapitänin Daniela...