Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen klaren 3:0-Erfolg feierten die Fußballerinnen des DFC Westsachsen am Sonntag.
Einen klaren 3:0-Erfolg feierten die Fußballerinnen des DFC Westsachsen am Sonntag. Bild: Symbolbild: Pasko Maksim/stock.adobe.com
Einen klaren 3:0-Erfolg feierten die Fußballerinnen des DFC Westsachsen am Sonntag.
Einen klaren 3:0-Erfolg feierten die Fußballerinnen des DFC Westsachsen am Sonntag. Bild: Symbolbild: Pasko Maksim/stock.adobe.com
Zwickau
Zwickauer DFC-Fußballerinnen lassen in Leipzig nichts anbrennen
Von Jürgen Zeug
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum dritten Mal in Folge stand das Team aus Westsachsen am Wochenende einer Mannschaft aus der Messestadt gegenüber. Die Sache auf dem Rasen wurde dabei zur einseitigen Angelegenheit.

Die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau sind am Sonntag ihrer Favoritenrolle in der Landesliga voll gerecht geworden. Beim Tabellenletzten Roter Stern Leipzig setzten sich die Gäste 3:0 durch und ließen dabei kaum Chancen der Leipzigerinnen zu. In einem kampfbetonten und schweren Spiel auf einem tiefen Rasen hatte Kapitänin Daniela...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
18.08.2025
2 min.
DFC Westsachsen Zwickau schießt sich fürs Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue warm
Lucy Tyka vom DFC Westsachsen Zwickau (links) ist in dieser Szene vor Lisa Schädlich vom 1. FC Rodewisch (rechts) am Ball.
Die Landesliga-Fußballerinnen haben die erste Pokalhürde beim 1. FC Rodewisch gemeistert. Zum Hauptrundenspiel wird bereits an diesem Sonntag ein Liga-Rivale erwartet.
Jürgen Zeug
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
20.10.2025
2 min.
Fußball: Doppelschlag kurz vor der Halbzeit bringt den DFC Westsachsen auf die Siegerstraße
Der DFC Westsachsen gewann bei der BSG Chemie Leipzig dank zweier Tore direkt vor der Pause.
Nach dreiwöchiger Punktspielpause feierten die Zwickauer Landesliga-Fußballerinnen einen wichtigen Erfolg in Leipzig. Auch der nächste Gegner kommt aus der Messestadt.
Jürgen Zeug
Mehr Artikel