Zwickauer halten gegen Favoriten mit

Auf diese Leistung kann die stark verjüngte Mannschaft der Zwickauer Wasserballer aufbauen: Am Samstag verlor das Team zwar in der ersten Runde des Deutschen Pokalwettbewerbs gegen den VfB Friedberg 9:13 (2:4, 2:3, 3:3, 2:3), zeigte in der heimischen Glück-Auf-Schwimmhalle aber einen couragierten Auftritt. So ließen sich Justus Schneider (Foto)...