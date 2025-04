Zwickauer Hochhaustreppenlauf geht mit mindestens einem Rekord über die Bühne

Am Sonntag stellen sich 30 Feuerwehrteams und viele Einzelstarter den 166 Stufen im Marienthaler Zehngeschosser. Wer die Favoritenrollen einnimmt.

Eine sehr gute Resonanz zeichnet sich für die 11. Auflage des GGZ-Hochhaustreppenlaufes in Zwickau ab. Wenn am Sonntag um 10 Uhr am Zehngeschosser im Stadtteil Marienthal der Startschuss fällt, dürfte die von den Veranstaltern gesetzte Marke von maximal 200 Teilnehmern locker erreicht werden. Da der Wettkampf erneut Bestandteil der...