Zwickauer Leichtathlet macht unverschuldete Enttäuschung mit zwei Titeln wett

Gleich auf zwei Strecken holte sich Diego Molnar vom SV Vorwärts in Dresden den Sieg bei der Landesmeisterschaft. Sein Verein konnte nicht nur über diese beiden Erfolge jubeln.

Äußerst erfolgreich präsentierten sich die Leichtathletiktalente des SV Vorwärts Zwickau am Wochenende bei der Landesmeisterschaft der Altersklassen U 14 bis U 20 in Dresden. Seine derzeit bestechende Form unterstrich dabei unter anderem Diego Molnar. Mit persönlichen Bestzeiten erkämpfte er sich in der M 15 sowohl über 800 (2:06,33...