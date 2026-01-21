Zwickauer Leichtathletiktalent hat die deutsche Spitze im Blick

Bei der Hallen-Landesmeisterschaft in Chemnitz sorgte Anna Pashkovskaya vom SV Vorwärts für ein großes Ausrufezeichen. Dass sie in diesem Jahr auf nationaler Ebene mitmischen kann, war lange unklar.

Dass die Leichtathleten des SV Vorwärts Zwickau in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaft womöglich ein heißes Eisen im Feuer haben, ist kein Blick in die Glaskugel. Denn von den Titelkämpfen der U 16 bis zu den Erwachsenen in der Halle am Wochenende in Chemnitz kehrte allen voran Anna Pashkovskaya mit einem großen Ausrufezeichen...