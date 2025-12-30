Zwickauer Leichtathletikverein gehört zu den Top 5 in ganz Sachsen

Zwickau
Der SV Vorwärts Zwickau hat auch 2025 bewiesen, dass er nicht nur im Freistaat auf sich aufmerksam machen kann. Warum für die Zukunft jetzt auch eine Entscheidung der Behörden wichtig war.
107 Medaillen, davon alleine 43 Titel – die vergangenen zwölf Monate verliefen für die Nachwuchs- und Masterssportler des SV Vorwärts Zwickau bei den zahlreichen Landesmeisterschaften äußerst erfolgreich. Und so ist es keine Überraschung, dass Vereinschef Dietmar Hallbauer kurz vor dem Jahreswechsel eine mehr als zufriedene Bilanz ziehen...
