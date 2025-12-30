MENÜ
Diego Molnar (r.) sorgte mit seinem deutschen Vizemeistertitel 2025 für den größten Erfolg des SV Vorwärts Zwickau. Das freute auch Trainer Michael Müller.
Diego Molnar (r.) sorgte mit seinem deutschen Vizemeistertitel 2025 für den größten Erfolg des SV Vorwärts Zwickau. Das freute auch Trainer Michael Müller. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickauer Leichtathletikverein gehört zu den Top 5 in ganz Sachsen
Von Anika Zimny
Der SV Vorwärts Zwickau hat auch 2025 bewiesen, dass er nicht nur im Freistaat auf sich aufmerksam machen kann. Warum für die Zukunft jetzt auch eine Entscheidung der Behörden wichtig war.

107 Medaillen, davon alleine 43 Titel – die vergangenen zwölf Monate verliefen für die Nachwuchs- und Masterssportler des SV Vorwärts Zwickau bei den zahlreichen Landesmeisterschaften äußerst erfolgreich. Und so ist es keine Überraschung, dass Vereinschef Dietmar Hallbauer kurz vor dem Jahreswechsel eine mehr als zufriedene Bilanz ziehen...
