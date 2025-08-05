Zwickauer Rallyepilot Julius Tannert erholt sich in den Weinbergen schnell von unerwartetem Rückschlag

Das vierte Rennwochenende der Deutschen Rallye-Meisterschaft wollte der Westsache eigentlich nutzen, um stärker in den Titelkampf einzugreifen. Am Ende machte ihn Rang 6 trotzdem glücklich.

Die Rallye Mittelrhein hatte sich Julius Tannert ganz anders vorgestellt. Und anfangs lief es auf den Strecken rund um Trier und durch die steilen Weinberge entlang der Mosel auch sehr gut für den Zwickauer und seinen Co-Piloten Pirmin Winklhofer. Doch auf der vierten Wertungsprüfung und auf Bestzeitkurs liegend passierte das Missgeschick: Durch...