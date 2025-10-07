Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der schnellste Läufer des SV Vorwärts Zwickau war beim Fichtelberglauf nach knapp 47 Minuten im Ziel.
Der schnellste Läufer des SV Vorwärts Zwickau war beim Fichtelberglauf nach knapp 47 Minuten im Ziel. Bild: Symbolbild: mpix-foto - stock.adobe.com
Der schnellste Läufer des SV Vorwärts Zwickau war beim Fichtelberglauf nach knapp 47 Minuten im Ziel.
Der schnellste Läufer des SV Vorwärts Zwickau war beim Fichtelberglauf nach knapp 47 Minuten im Ziel. Bild: Symbolbild: mpix-foto - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickauer Starter trotzen erfolgreich Sturm und Kälte beim Fichtelberglauf
Von Dietmar Hallbauer
Das Wetter wurde am Wochenende beim Wettkampf am höchsten Berg Sachsens zur zusätzlichen Herausforderung. Der hielt für die Teilnehmer des SV Vorwärts gleich mehrere Erfolge bereit.

Von heftigen Sturmböen und Temperaturen nur wenig über der Null-Grad-Marke ließen sich am Wochenende acht unerschrockene Läufer des SV Vorwärts Zwickau bei der 37. Auflage des Neudorfer Fichtelberglaufes nicht aus dem Konzept bringen. Die 9,4 Kilometer lange Strecke, bei der zudem 550 Meter Höhenunterschied zu bewältigen sind, absolvierte...
