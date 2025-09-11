Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei der Stundenlaufserie geht es darum, innerhalb von 15, 30 oder 60 Minuten eine möglichst lange Strecke zurückzulegen.
Bei der Stundenlaufserie geht es darum, innerhalb von 15, 30 oder 60 Minuten eine möglichst lange Strecke zurückzulegen. Bild: Symbolbild: Anna Reich/stock.adobe.com
Zwickau
Zwickauer Stundenlaufserie kratzt an der 1000-Teilnehmer-Marke
Von Dietmar Hallbauer
Beim Finale am Mittwochabend wurden noch einmal starke Ergebnisse in allen drei Wertungen erzielt. Vier Tagessiege blieben in Zwickau, die beiden anderen gingen nach Remse und Schwarzenberg.

Das Finale der Zwickauer Stundenlaufserie hat am Mittwochabend 218 Läuferinnen und Läufer ins Sportforum Eckersbach gelockt. Damit erhöhte sich die Gesamtteilnehmerzahl auf 997. Zum Auftakt setzten sich beim Viertelstundenlauf der Altersklassen 7 bis 13 erneut Paul Morgner (3940 m) und Svea Seidel (3640 m) vom SV Vorwärts Zwickau durch. Sie...
