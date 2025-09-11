Zwickauer Stundenlaufserie kratzt an der 1000-Teilnehmer-Marke

Zwickau
Beim Finale am Mittwochabend wurden noch einmal starke Ergebnisse in allen drei Wertungen erzielt. Vier Tagessiege blieben in Zwickau, die beiden anderen gingen nach Remse und Schwarzenberg.
Das Finale der Zwickauer Stundenlaufserie hat am Mittwochabend 218 Läuferinnen und Läufer ins Sportforum Eckersbach gelockt. Damit erhöhte sich die Gesamtteilnehmerzahl auf 997. Zum Auftakt setzten sich beim Viertelstundenlauf der Altersklassen 7 bis 13 erneut Paul Morgner (3940 m) und Svea Seidel (3640 m) vom SV Vorwärts Zwickau durch. Sie...
