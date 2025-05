Zwickauer Tänzerin zeigt bei zwei Meisterschaften gleich dreimal das beste Gesamtpaket

Rund 300 Aktive begrüßte die TSG Rubin Zwickau am Samstag in der Sporthalle Mosel. Dass der Verein am Ende ein rundum positives Fazit zog, lag auch am sportlichen Abschneiden.

Dass sie in der Organisation und Durchführung großer Wettkämpfe geübt sind, das stellten die Verantwortlichen der TSG Rubin Zwickau am Samstag wieder einmal unter Beweis. Bei der parallel ausgetragenen Deutschen Meisterschaft im Streetdance Show sowie der Ostdeutschen Meisterschaft im Hip-Hop, Popping und Battle sorgten sie für einen...