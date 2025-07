Zwickauer Tennis-Talente gewinnen Bezirksmeistertitel

Mit vielen klaren Siegen hat die Spielgemeinschaft die Punktspielrunde in der Altersklasse U 15 für sich entschieden. Zwei Jungs ragten dabei heraus.

Die Spielgemeinschaft 1. TC Zwickau/TC Sachsenring Zwickau war in dieser Saison in der Tennis-Bezirksliga der Junioren U15 (gemischt) nicht zu schlagen. Die Talente gewannen alle Spiele deutlich. So setzten sich die jungen Zwickauer 6:0 gegen den Zweitplatzierten, den Chemnitzer TC Küchwald, und gegen den TC Hohenstein-Ernstthal durch und kamen...