Zwickauer Tennistalente trumpfen bei der Landesmeisterschaft auf

Zwickau
Die Spielgemeinschaft 1. TC Zwickau/TC Sachsenring Zwickau hat in Leipzig den Titel in der Altersklasse U 12 gewonnen. Das sollte nicht der einzige Erfolg des Wochenendes bleiben.
Die gute Nachwuchsarbeit des 1. TC Zwickau und des TC Sachsenring Zwickau ist am Wochenende bei den sächsischen Mannschaftsmeisterschaften des Tennis-Nachwuchses in Leipzig gleich doppelt belohnt worden. In der Altersklasse U 12 holten die Zwickauer Talente Jakob Friederich, Jonathan Scholler und Marie Henke den Landesmeistertitel. Die...
