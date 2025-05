Zwickauer Wasserballer belohnen sich im Pokalwettbewerb doppelt

Zwei klare Siege standen am Wochenende für das Zweitligateam des SV Zwickau 04 zu Buche. Das verdankte die Mannschaft in beiden Fällen den gleichen Gründen.

Trainer Jörg Wüstner hat viel Lob für die Wasserballer des SV Zwickau 04 übrig. „Die Jungs haben genau das gemacht, was wir machen wollen“, sagte der Coach nach einem sehr erfolgreichen Wochenende für seine Mannschaft. Sowohl beim 16:8-Heimsieg am Freitagabend in der zweiten Runde des Ostdeutschen Pokalwettbewerbs gegen den Erfurter SSC...