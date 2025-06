Zwickauer Wasserballer haben beim Pokalfinale den Heimvorteil auf ihrer Seite

Vier Teams kämpfen am Wochenende um die Medaillen im Ostdeutschen Pokalwettbewerb. Einen Erfolg haben die Gastgeber vom SV 04 schon erreicht.

Auf den Heimvorteil setzen die Wasserballer des SV Zwickau 04 am Wochenende beim Final-Four-Turnier im Ostdeutschen Pokalwettbewerb. In der Glück-Auf-Schwimmhalle will sich das Team von Trainer Jörg Wüstner am Samstag ab 18 Uhr zunächst gegen Zweitligakonkurrent SWV TuR Dresden das Ticket für das Endspiel am Sonntag ab 12 Uhr sichern. Die...