Die Zwickauer Wasserballer zeigten sich beim SV Halle in Topform.
Die Zwickauer Wasserballer zeigten sich beim SV Halle in Topform. Bild: Symbolbild: SGr - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickauer Wasserballer holen sich Selbstvertrauen für den Ligastart
Von Daniel Oelschlägel
Beim alljährlichen Turnier in Halle an der Saale konnte das Team des SV 04 überzeugen. Fast wäre der Auftritt perfekt gewesen.

Am Wochenende stand für die Wasserballer des SV Zwickau 04 der letzte Test vor der am 15. November startenden Saison in der Wasserballliga Ost an. Dafür reisten sie zum Herbstpokalturnier des SV Halle in die Saalestadt. Gegen Sparta Prag, den WSV Ludwigshafen und die Gastgeber konnten die Westsachsen Siege verbuchen. Lediglich dem ASC...
