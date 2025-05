Zwickauer Wasserballer trotzen einmal mehr ihren Personalsorgen

Der beste Torschütze fehlt dem Zweitligateam des SV 04 zwar weiterhin. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit wird der Nachteil derzeit jedoch sehr gut kompensiert.

Die Wasserballer des SV Zwickau 04 werden die Saison in der 2. Liga Ost in der oberen Tabellenhälfte abschließen. Mit dem 13:7-Heimsieg am Samstag gegen den SC Wedding Berlin bauten sie als Tabellenvierter ihren Vorsprung auf das Team aus der Hauptstadt, das derzeit Sechster ist, auf elf Zähler aus. Da Zwickau zudem noch zwei Spiele mehr zu...