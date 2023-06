Zwickauer will Führung in Weinbergen behaupten

Julius Tannert fiebert der am Freitag startenden Rallye Mittelrhein in gewisser Weise gleich doppelt entgegen: Zum einen will der 32-jährige Zwickauer seine Führung in der Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM) verteidigen. Zum anderen wartet mit den spektakulären Wertungsprüfungen in den Weinbergen entlang der Mosel bei Trier ein...