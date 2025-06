Zwickiade: Was beim Badminton-Turnier in Meerane bereits im Vorfeld Freude bereitet

Am Samstag werden in vier verschiedenen Altersklassen die Siegerinnen und Sieger gesucht. In der U 13 wird eine Favoritin aus gutem Grund fehlen.

In der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane wird es am Samstag hoch hergehen. Ab 9 Uhr werden die Siegerinnen und Sieger der Zwickiade in der Sportart Badminton gesucht. Eine Erfolgsmeldung gibt es dabei bereits im Vorfeld: Denn mit 52 gemeldeten Kindern und Jugendlichen ist das Teilnehmerfeld so groß wie seit 2018 nicht mehr. Gespielt wird in...