MotoGP auf dem Sachsenring: Weshalb der Italiener Fabio Di Giannantonio mit seinem Rundenrekord im Training einen Marquez-Bruder besonders ärgerte

2024 glänzte der Spanier Jorge Martín im Qualifying mit einer Zeit von 1:19.423 min. Seine Rekordzeit hatte aber nur ein Jahr bestand.

Das Beste kommt zum Schluss. Am Ende der Trainingssession am Nachmittag beim MotoGP auf dem Sachsenring ließ es der Italiener Fabio Di Giannantonio richtig krachen. In seiner letzten Runde setzte er ein dickes Ausrufezeichen. Mit einer Zeit von 1:19,071 min stellte er einen MotoGP-Rundenrekord auf der sächsischen Grand-Prix-Strecke auf. Die alte...