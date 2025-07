Nach Hand-OP: Alex Marquez peilt Sachsenring-Start an

Der spanische MotoGP-Pilot will knapp zwei Wochen nach seinem Sturz in Assen in Sachsen antreten und um WM-Punkte kämpfen. Doch das letzte Wort hat der Rennarzt.

Alex Marquez will seinem Bruder Marc, der die WM-Wertung der Moto-GP anführt, auf dem Sachsenring trotz einer Handverletzung Paroli bieten. Wie mehrere Fachmedien übereinstimmend berichten, wird der WM-Zweite Alex Marquez nach Hohenstein-Ernstthal reisen, wo der Spanier beim Deutschland-Grand-Prix am kommenden Wochenende um Punkte kämpfen...