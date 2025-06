Neuer Trainer des EHV Aue feiert in skurrilem Wiederholungsspiel den Klassenerhalt zum zweiten Mal

Uwe Jungandreas verlässt den Dessau-Roßlauer HV nach elf Jahren und kommt ins Erzgebirge. Am Sonntag musste er ein wirklich letztes Mal beim alten Club ran – wegen drei Sekunden Schlafeinlage im April.

In seiner 35-jährigen Trainerlaufbahn hat Uwe Jungandreas schon viel erlebt. Der 63-Jährige war lange Zeit als Spieler und Trainer in Freiberg bei der HSG aktiv, führte Concordia Delitzsch 2005 sensationell in die Bundesliga, trainierte den SC DHfK Leipzig und den SC Magdeburg. Ab der kommenden Saison wird er bei Drittligist EHV Aue an der...