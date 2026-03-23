Das 14. Fanclubturnier unter Regie des Sponsorenteams von Drittligist EHV Aue hat eine Gastmannschaft gewonnen. Die Spieler, darunter Menschen mit Handicap, schenkten sich auf der Platte nichts.

Kurz vor Turnierende haben Teams und Zuschauer beim Fanclubturnier des EHV Aue eine böse Überraschung erlebt: Ein Spieler des Dessau-Roßlauer HV verletzte sich im Finale eine Minute vor Spielende beim Stand von 8:8 schwer und musste ins Krankenhaus. „Er hat sich die Achillessehne gerissen“, sagt Gerd Heese und bedauert die Verletzung sehr....