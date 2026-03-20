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2023 war Alexander Sippel für das Sponsorenteam des EHV Aue am Ball.
2023 war Alexander Sippel für das Sponsorenteam des EHV Aue am Ball. Foto: Ralf Wendland/Archiv
2023 war Alexander Sippel für das Sponsorenteam des EHV Aue am Ball.
2023 war Alexander Sippel für das Sponsorenteam des EHV Aue am Ball. Foto: Ralf Wendland/Archiv
Aue
Handballer aus dem Erzgebirge überbrücken Länderspielpause mit Turnier
Redakteur
Von Anna Neef
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Fanclubs verschiedener Vereine gehen am Sonnabend beim EHV Aue in Lößnitz aufs Parkett. Das Drittliga-Team hat Pause.

Seine 14. Auflage feiert diesen Sonnabend das Fanclubturnier des EHV Aue. Federführend ist dabei das Sponsorenteam des EHV. Die Gäste kommen vom Dessau-Roßlauer HV, vom Ludwigsfelder HC, aus Würschnitztal und Delitzsch. Die Begrüßung in der Lößnitzer Erzgebirgshalle erfolgt ab 9.30 Uhr. 10 Uhr startet das Turnier und wird bis 16 Uhr gehen....
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