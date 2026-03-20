Handballer aus dem Erzgebirge überbrücken Länderspielpause mit Turnier

Aue
Fanclubs verschiedener Vereine gehen am Sonnabend beim EHV Aue in Lößnitz aufs Parkett. Das Drittliga-Team hat Pause.
Seine 14. Auflage feiert diesen Sonnabend das Fanclubturnier des EHV Aue. Federführend ist dabei das Sponsorenteam des EHV. Die Gäste kommen vom Dessau-Roßlauer HV, vom Ludwigsfelder HC, aus Würschnitztal und Delitzsch. Die Begrüßung in der Lößnitzer Erzgebirgshalle erfolgt ab 9.30 Uhr. 10 Uhr startet das Turnier und wird bis 16 Uhr gehen....
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