  • RSV-Trio erlebt internationale Meisterschafts-Premiere

Robin Rautzenberg, Sven Lohse und Constantin Lohse vom RSV Chemnitz (von links) gehen bei der Steher-Europameisterschaft an den Start.
Robin Rautzenberg, Sven Lohse und Constantin Lohse vom RSV Chemnitz (von links) gehen bei der Steher-Europameisterschaft an den Start. Bild: Knut Berger
Robin Rautzenberg, Sven Lohse und Constantin Lohse vom RSV Chemnitz (von links) gehen bei der Steher-Europameisterschaft an den Start.
Robin Rautzenberg, Sven Lohse und Constantin Lohse vom RSV Chemnitz (von links) gehen bei der Steher-Europameisterschaft an den Start. Bild: Knut Berger
Sport-Mix
RSV-Trio erlebt internationale Meisterschafts-Premiere
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die amtierenden Deutschen Meister im Stehersport gehen am Wochenende in Erfurt bei der Europameisterschaft an den Start. Die Chemnitzer Robin Rautzenberg und Sven Lohse wollen dabei unbedingt den Endlauf erreichen.

Das letzte Training auf der Radrennbahn im Sportforum fiel in dieser Woche buchstäblich ins Wasser. Gerade, als sich Robin Rautzenberg auf sein Bahnrad schwingen wollte, ging ein heftiger Platzregen in Chemnitz nieder. An eine Nutzung des Freiluft- Ovals war deshalb nicht zu denken. Doch „Rautze“ sieht sich dennoch für die größte...
