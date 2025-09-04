RSV-Trio erlebt internationale Meisterschafts-Premiere

Sport-Mix
Die amtierenden Deutschen Meister im Stehersport gehen am Wochenende in Erfurt bei der Europameisterschaft an den Start. Die Chemnitzer Robin Rautzenberg und Sven Lohse wollen dabei unbedingt den Endlauf erreichen.
Das letzte Training auf der Radrennbahn im Sportforum fiel in dieser Woche buchstäblich ins Wasser. Gerade, als sich Robin Rautzenberg auf sein Bahnrad schwingen wollte, ging ein heftiger Platzregen in Chemnitz nieder. An eine Nutzung des Freiluft- Ovals war deshalb nicht zu denken. Doch „Rautze“ sieht sich dennoch für die größte...
