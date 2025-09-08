Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Chemnitzer Radsportler betreten erstmals die internationale Bühne

Hier überholen Robin Rautzenberg/Sven Lohse (oben) die Deutschen Luca Harter/Andre Dippel, die am Ende die Bronzemedaille holten. Foto: Knut Berger
Hier überholen Robin Rautzenberg/Sven Lohse (oben) die Deutschen Luca Harter/Andre Dippel, die am Ende die Bronzemedaille holten. Foto: Knut Berger Bild: Knut Berger
Hier überholen Robin Rautzenberg/Sven Lohse (oben) die Deutschen Luca Harter/Andre Dippel, die am Ende die Bronzemedaille holten. Foto: Knut Berger
Hier überholen Robin Rautzenberg/Sven Lohse (oben) die Deutschen Luca Harter/Andre Dippel, die am Ende die Bronzemedaille holten. Foto: Knut Berger Bild: Knut Berger
Sport-Mix
Chemnitzer Radsportler betreten erstmals die internationale Bühne
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Steher-und Derny-Europameisterschaft in Erfurt haben sich zwei Aktive vom RSV Chemnitz achtbar geschlagen. Sie zogen jeweils ins Finale ein.

Robin Rautzenberg und Constantin Lohse haben im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft ihr Land und ihren Heimatverein, den RSV Chemnitz, bei der Steher- und Derny-Europameisterschaft in Erfurt gut vertreten. Sie schafften bei ihrer Premiere jeweils den Einzug in das Finale. Weder Rautzenberg hinter seinem Schrittmacher Sven Lohse (ebenfalls RSV...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
17.08.2025
4 min.
Steher-Sommerpreis in Chemnitz: Ein Heidenauer Bahnrad-Duo stiehlt den Meistern die Show
Andre Hagen (rechts hinter Schrittmacher Udo Becker/Nummer 1) gewann vor den Lokalmatadoren Robin Rautzenberg (Sven Lohse) den Steher-Sommerpreis des RSV Chemnitz.
Andre Hagen hat auf der Radrennbahn im Sportforum hinter Schrittmacher Udo Becker den Steher-Sommerpreis des RSV Chemnitz gewonnen. Lokalmatador Rautzenberg/Lohse waren mit viel Gänsehaut unterwegs.
Knut Berger
04.09.2025
4 min.
RSV-Trio erlebt internationale Meisterschafts-Premiere
Robin Rautzenberg, Sven Lohse und Constantin Lohse vom RSV Chemnitz (von links) gehen bei der Steher-Europameisterschaft an den Start.
Die amtierenden Deutschen Meister im Stehersport gehen am Wochenende in Erfurt bei der Europameisterschaft an den Start. Die Chemnitzer Robin Rautzenberg und Sven Lohse wollen dabei unbedingt den Endlauf erreichen.
Knut Berger
20:17 Uhr
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
Mehr Artikel