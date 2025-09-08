Chemnitzer Radsportler betreten erstmals die internationale Bühne

Sport-Mix
Bei der Steher-und Derny-Europameisterschaft in Erfurt haben sich zwei Aktive vom RSV Chemnitz achtbar geschlagen. Sie zogen jeweils ins Finale ein.
Robin Rautzenberg und Constantin Lohse haben im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft ihr Land und ihren Heimatverein, den RSV Chemnitz, bei der Steher- und Derny-Europameisterschaft in Erfurt gut vertreten. Sie schafften bei ihrer Premiere jeweils den Einzug in das Finale. Weder Rautzenberg hinter seinem Schrittmacher Sven Lohse (ebenfalls RSV...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.