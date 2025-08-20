Saisonstart beim EHV Aue: Feuertaufe für Team und Trainerikone

Diesen Sonnabend ab 18 Uhr geht es in der Lößnitzer Erzgebirgshalle wieder scharf zur Sache. Der Handball-Drittligist aus Sachsen startet gegen Oranienburg in die neue Saison. Der Coach benennt die Ziele.

Seit gut sechs Wochen ist Uwe Jungandreas der Steuermann an Deck des EHV Aue. Mindestens im Osten der Republik gilt der 63-Jährige als Trainerikone im Handball. Von Lampenfieber will er vor dem Saison-Start mit dem Drittligisten nichts wissen. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Und nun geht es bei Null los“, sagt Jungandreas im Vorfeld des...