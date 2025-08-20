Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Saisonstart beim EHV Aue: Feuertaufe für Team und Trainerikone

Uwe Jungandreas (l.) ist seit gut sechs Wochen der Chefcoach des EHV Aue. Mit Co-Trainer Stephan Göpfert (r.) hat er das Team auf den Saisonstart vorbereitet.
Uwe Jungandreas (l.) ist seit gut sechs Wochen der Chefcoach des EHV Aue. Mit Co-Trainer Stephan Göpfert (r.) hat er das Team auf den Saisonstart vorbereitet. Bild: Andreas Kretschel
Uwe Jungandreas (l.) ist seit gut sechs Wochen der Chefcoach des EHV Aue. Mit Co-Trainer Stephan Göpfert (r.) hat er das Team auf den Saisonstart vorbereitet.
Uwe Jungandreas (l.) ist seit gut sechs Wochen der Chefcoach des EHV Aue. Mit Co-Trainer Stephan Göpfert (r.) hat er das Team auf den Saisonstart vorbereitet. Bild: Andreas Kretschel
Sport-Mix
Saisonstart beim EHV Aue: Feuertaufe für Team und Trainerikone
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diesen Sonnabend ab 18 Uhr geht es in der Lößnitzer Erzgebirgshalle wieder scharf zur Sache. Der Handball-Drittligist aus Sachsen startet gegen Oranienburg in die neue Saison. Der Coach benennt die Ziele.

Seit gut sechs Wochen ist Uwe Jungandreas der Steuermann an Deck des EHV Aue. Mindestens im Osten der Republik gilt der 63-Jährige als Trainerikone im Handball. Von Lampenfieber will er vor dem Saison-Start mit dem Drittligisten nichts wissen. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Und nun geht es bei Null los“, sagt Jungandreas im Vorfeld des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
19.08.2025
3 min.
Handballer aus dem Erzgebirge biegen auf Zielgerade – so sieht sich der EHV Aue gerüstet
Aues Torben Lange hat eine solide Vorbereitung gespielt. Der Kreisläufer dürfte beim Saisonstart diesen Sonnabend gesetzt sein.
Zum Saisonauftakt in Liga 3 gastiert kommenden Sonnabend der Oranienburger HC in der Lößnitzer Erzgebirgshalle. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen. Und zur Feuertaufe für eine Trainerikone.
Anna Neef
10.08.2025
3 min.
Auer Handballer holen sich an der Ostsee den letzten Schliff für den Saisonstart
Rückkehrer Kevin Roch (M.) und der EHV Aue machen sich im Trainingslager an der Ostsee für den Saisonstart fit.
Neuerdings gibt es die Tickets für die Heimspiele des EHV Aue auch online. Der Drittligist geht in die Schlussphase der Saisonvorbereitung. Auf traditionellen Wegen.
Anna Neef
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
Mehr Artikel