Sexueller Missbrauch? Schwere Vorwürfe gegen sächsischen Leichtathletik-Trainer

Ein Leichtathletik-Verband hat mitgeteilt, dass er dem ehemaligen Läufer gekündigt hat. Danach trainierte der Mann in einem Verein in Sachsen, obwohl dieser offenbar von den Vorwürfen gewusst hat.

Ein Leichtathletik-Trainer aus Sachsen sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Demnach soll er über einen längeren Zeitraum hinweg junge, zum Teil minderjährige Läuferinnen, die zu seiner Trainingsgruppe gehörten, sexuell belästigt haben. Ein Leichtathletik-Verband aus den alten Bundesländern hatte ihm deshalb gekündigt. Nachdem...