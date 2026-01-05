MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Studium in den USA: Leichtathletin aus dem Muldental lernt in Nebraska Straftäter aufzuspüren

Die vergangenen Tage genoss Jolina Lange entspannt in ihrer Heimatstadt Grimma – fürs Foto hier auf der Pöppelmannbrücke über der Mulde.
Die vergangenen Tage genoss Jolina Lange entspannt in ihrer Heimatstadt Grimma – fürs Foto hier auf der Pöppelmannbrücke über der Mulde. Bild: Robin Seidler
Bei der U-23-Europameisterschaft in Bergen gewann Jolina Lange im vergangenen Jahr Silber.
Bei der U-23-Europameisterschaft in Bergen gewann Jolina Lange im vergangenen Jahr Silber. Bild: Imago/Beautiful Sports/Ulf Schiller
Beim Kugelstoßmeeting in Rochlitz am 1. Februar wird Jolina Lange dieses Jahr aufgrund ihres Studiums in den USA fehlen.
Beim Kugelstoßmeeting in Rochlitz am 1. Februar wird Jolina Lange dieses Jahr aufgrund ihres Studiums in den USA fehlen. Bild: Jörg Weichelt/Archiv
Die vergangenen Tage genoss Jolina Lange entspannt in ihrer Heimatstadt Grimma – fürs Foto hier auf der Pöppelmannbrücke über der Mulde.
Die vergangenen Tage genoss Jolina Lange entspannt in ihrer Heimatstadt Grimma – fürs Foto hier auf der Pöppelmannbrücke über der Mulde. Bild: Robin Seidler
Bei der U-23-Europameisterschaft in Bergen gewann Jolina Lange im vergangenen Jahr Silber.
Bei der U-23-Europameisterschaft in Bergen gewann Jolina Lange im vergangenen Jahr Silber. Bild: Imago/Beautiful Sports/Ulf Schiller
Beim Kugelstoßmeeting in Rochlitz am 1. Februar wird Jolina Lange dieses Jahr aufgrund ihres Studiums in den USA fehlen.
Beim Kugelstoßmeeting in Rochlitz am 1. Februar wird Jolina Lange dieses Jahr aufgrund ihres Studiums in den USA fehlen. Bild: Jörg Weichelt/Archiv
Sport-Mix
Studium in den USA: Leichtathletin aus dem Muldental lernt in Nebraska Straftäter aufzuspüren
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kugelstoßerin Jolina Lange vom LV 90 Erzgebirge ist in den vergangenen beiden Wochen auf Heimaturlaub gewesen. Neben dem Training studiert die Vize-Europameisterin in Amerika Kriminalpsychologie.

Kaum ist das neue Jahr angebrochen, muss Jolina Lange schon wieder ihre Koffer packen. Die Kugelstoßerin des LV 90 Erzgebirge hat die vergangenen zwei Wochen in der sächsischen Heimat verbracht. Ihr Lebensmittelpunkt liegt aber seit vier Monaten in den Vereinigten Staaten. Die 20-Jährige, die im kleinen Örtchen Grethen unweit von Grimma...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
18.07.2025
3 min.
EM-Gold für Steven Richter - Silber für Jolina Lange: Wurfasse vom LV 90 Erzgebirge glänzen bei deutschen Dreifachtriumphen
U23-Europameister Steven Richter im norwegischen Bergen in Aktion.
Der Diskuswerfer liefert im norwegischen Bergen eine starke Serie ab und krönt sich zum U23-Europameister. Dabei lässt er zwei Deutsche hinter sich. Kugelstoßerin Jolina Lange verbessert ihre persönliche Bestleistung um einen halben Meter und steht ebenfalls mit zwei Teamgefährtinnen auf dem Podest.
Thomas Treptow
05.08.2025
2 min.
Junge Leichtathleten aus dem Erzgebirge schlagen sich bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden wacker
Kugelstoßerin Jolina Lange vom LV 90 Erzgebirge belegte bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Dresden Platz 6. Das Bild stammt von den U-23-Europameisterschaften im Juli in Bergen, als die Juniorin Platz 2 erkämpft hatte.
Mit sieben Athleten war der LV 90 Erzgebirge in der Landeshauptstadt an den Start gegangen. Mit zwei Medaillen kehrten die Sportler zurück. Eine Kugelstoßerin erhielt ein Lob vom Bundestrainer.
Sandra Häfner
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
Mehr Artikel