Studium in den USA: Leichtathletin aus dem Muldental lernt in Nebraska Straftäter aufzuspüren

Kugelstoßerin Jolina Lange vom LV 90 Erzgebirge ist in den vergangenen beiden Wochen auf Heimaturlaub gewesen. Neben dem Training studiert die Vize-Europameisterin in Amerika Kriminalpsychologie.

Kaum ist das neue Jahr angebrochen, muss Jolina Lange schon wieder ihre Koffer packen. Die Kugelstoßerin des LV 90 Erzgebirge hat die vergangenen zwei Wochen in der sächsischen Heimat verbracht. Ihr Lebensmittelpunkt liegt aber seit vier Monaten in den Vereinigten Staaten. Die 20-Jährige, die im kleinen Örtchen Grethen unweit von Grimma...