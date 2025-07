Tagebuch zum MotoGP auf dem Sachsenring – Teil 4: Abschied nehmen nach dem Wochenende

Bevor sich Marc Marquez (auf dem Roller in der Mitte) am Sonntag gegen 16.30 Uhr in den Feierabend verabschiedete, wollte er noch schnell ein Foto mit Redakteur Torsten Ewers (r.) machen. Der hatte zwar noch zu tun, nahm sich aber dennoch die Zeit. Bild: Andreas Kretschel