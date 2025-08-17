Thumer Werfertag: Mit Ballett zu einer WM-Medaille im Diskuswerfen

Kugelstoßerin Katharina Maisch siegt beim 22. Thumer Werfertag, hält die Vizeeuropameisterin in Schach und tankt Selbstvertrauen für die Leichtathletik-WM in Tokio. Darauf richtet auch die Hallenserin Shanice Craft den Fokus.

Mit einem Feuerwerk ging am Freitagabend der 22. Thumer Werfertag gegen 22 Uhr zu Ende gegangen. Kurz zuvor waren die Kugelstoßer in den dicht von Zuschauern umlagerten Ring gestiegen. Scott Lincoln verließ ihn als Sieger, auf 20,89 Meter hatte der Brite die Kugel im Licht der Scheinwerfer befördert. Keine Kracherweite, aber ein sehr...