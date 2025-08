Trendiges und Traditionelles: Was bei den Finals 2025 in Dresden passiert

Bei dem viertägigen Multisportevent in Dresden werden 133 deutsche Meistertitel in 20 Sportarten vergeben. Die neun Sportstätten liegen in einem engen Radius, viele Wettkämpfe können die Zuschauer kostenlos verfolgen.

Eine der letzten Schwachstellen, die den Dresdnern Machern und auch Sportbürgermeister Jan Donhauser sicher einige verbale Spitzen eingebracht hat, ist beseitigt. Im für knapp 60 Millionen Euro aufgemöbelten Heinz-Steyer-Stadion gibt es seit zwei Wochen eine nagelneue Anzeigetafel. In der Planung für das Schmuckstück am Ostragehege war sie...