Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Trendsport Stand-up-Paddling: Oda trotzt Wind und Wellen

Bis ins Finale schaffte es die Dresdnerin Oda Diestel bei den Finals in ihrer Heimatstadt. Dort war dann eine noch schneller als sie.
Bis ins Finale schaffte es die Dresdnerin Oda Diestel bei den Finals in ihrer Heimatstadt. Dort war dann eine noch schneller als sie. Bild: Carsten Böttinger
Bis ins Finale schaffte es die Dresdnerin Oda Diestel bei den Finals in ihrer Heimatstadt. Dort war dann eine noch schneller als sie.
Bis ins Finale schaffte es die Dresdnerin Oda Diestel bei den Finals in ihrer Heimatstadt. Dort war dann eine noch schneller als sie. Bild: Carsten Böttinger
Sport-Mix
Trendsport Stand-up-Paddling: Oda trotzt Wind und Wellen
Von Katja Sturm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihr Vater verleiht Wassersportgeräte, sie ist als frühere Turnerin eine Sportskanone. Nun hat Oda Diestel beides verknüpft. Mit großem Erfolg.

In Dresden gilt der sächsische Meter. Der ist nur halb so lang wie der normale und macht den Stehpaddlern das Leben schwer. Ob Wind oder Welle, sie müssen ihr schmales Board so gerade halten, dass sie nicht von der Bahn ab- und ihrem Zweikampfpartner in die Quere kommen. Dazu haben sie bei den Deutschen Meisterschaften im engen Neustädter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
4 min.
Trendiges und Traditionelles: Was bei den Finals 2025 in Dresden passiert
Das Heinz-Steyer-Stadion im Sportpark Ostra nahe der Altstadt an der Elbe ist praktisch das Herzstück der Finals 2025 in Dresden. Hier ermitteln die Leichtathleten ihre Deutschen Meister.
Bei dem viertägigen Multisportevent in Dresden werden 133 deutsche Meistertitel in 20 Sportarten vergeben. Die neun Sportstätten liegen in einem engen Radius, viele Wettkämpfe können die Zuschauer kostenlos verfolgen.
Thomas Treptow
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
03.08.2025
2 min.
Nach Bronze enttäuscht: Aber Kugelstoßerin Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge hofft auf WM-Start
Kugelstoßerin Katharina Maisch von LV 90 Erzgebirge war mit Platz drei bei den Finals in Dresden nicht zufrieden.
Dem Sprinter Benedikt Thomas Wallstein vom LAC Chemnitz gelingt Bronze-Überraschung über 200 Meter.
Thomas Treptow
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
Mehr Artikel