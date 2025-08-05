Trendsport Stand-up-Paddling: Oda trotzt Wind und Wellen

Sport-Mix
Ihr Vater verleiht Wassersportgeräte, sie ist als frühere Turnerin eine Sportskanone. Nun hat Oda Diestel beides verknüpft. Mit großem Erfolg.
In Dresden gilt der sächsische Meter. Der ist nur halb so lang wie der normale und macht den Stehpaddlern das Leben schwer. Ob Wind oder Welle, sie müssen ihr schmales Board so gerade halten, dass sie nicht von der Bahn ab- und ihrem Zweikampfpartner in die Quere kommen. Dazu haben sie bei den Deutschen Meisterschaften im engen Neustädter...
